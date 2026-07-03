Dibantu Satrio Alexa, Agushafi Persembahkan Tunggu Apa Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Agushafi merilis sebuah lagu terbaru yang bertitel Tunggu Apa Lagi pada 2 Juli 2026.

Di tengah industri musik yang semakin dipenuhi strategi viral dan kecepatan algoritma, dia memilih jalan yang berbeda, membiarkan karya berbicara lebih dahulu.

Agushafi dalam proses produksi lagu Tunggu Apa Lagi dibantu oleh Nur Satriatama alias Satrio Alexa sebagai pencipta lagu sekaligus produser musik.

Kehadiran Satrio bukan sekadar kolaborasi. Dia dikenal sebagai musisi, produser, dan sosok kreatif yang selama bertahun-tahun lebih banyak membangun karya dari balik layar dibanding mencari sorotan.

Pilihan Agushafi untuk mempercayakan proses kreatif sepenuhnya kepada Satrio menjadi sinyal bahwa Tunggu Apa Lagi memang dipersiapkan dengan pendekatan musikal yang berbeda.

Alih-alih mengikuti formula lagu yang sedang mendominasi pasar, keduanya memilih membangun sebuah pop ballad yang grande dengan mengutamakan emosi, dinamika, dan ruang bagi pendengar untuk benar-benar merasakan cerita di dalamnya.

Tunggu Apa Lagi berbicara tentang kehilangan. Namun, lagu itu tidak mengajak pendengar larut dalam kesedihan.

Sebaliknya, Tunggu Apa Lagi menawarkan perspektif yang lebih dewasa: menerima, berdamai, lalu melangkah kembali.