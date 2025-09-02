Dibantu Tim PNB, Wasta Kopi Siap Bersaing di Kawasan Wisata Bali

jpnn.com, JAKARTA - Tim Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Bali (PNB) memberi sentuhan baru pada usaha kopi lokal, Wasta Kopi, yang berlokasi di Desa Ungasan, Badung, Bali.

Melalui kegiatan Pengabdian Berbasis Masyarakat (PBM) – Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM), mereka membantu Wasta Kopi, menjadi destinasi yang siap bersaing di tengah ramainya industri kuliner Bali.

"Transformasi ini penting karena meski berada di jalur strategis wisata Garuda Wisnu Kencana (GWK), Pantai Pandawa, dan Pura Luhur Uluwatu, Wasta Kopi belum mampu bersaing secara maksimal," kata Ketua Tim Pengabdian PNB, Upayana Wiguna Eka Saputra, S.Ak., M.M, Senin (1/9).

Tim yang diketuai Upayana Wiguna Eka Saputra, S.Ak., M.M bersama Dr. Kadek Dwi Cahaya Putra, S.Pd., M.Sc dan I Putu Okta Priyana, S.Kom., M.Kom membantu Wasta Kopi meningkatkan daya saing, melalui Optimalisasi Pemasaran Digital, Branding, dan Customer Service.

Dia mengatakan minimnya interaksi di media sosial, outlet yang sulit dikenali karena tidak ada petunjuk atau branding, hingga pelayanan pelanggan yang belum memiliki standar yang jelas menjadi tantangan utama.

“Kami menghadirkan solusi yang nyata, bukan hanya sebatas teori," ujarnya.

Dari sisi pemasaran digital, tim membantu membuat dan mengelola konten media sosial secara konsisten, sekaligus membangun website resmi.

Wasta Kopi juga diperkuat dengan neonbox di lokasi strategis, signage timbul, serta penerapan logo pada berbagai media seperti cup kopi, paper bag, dan merchandise agar identitas merek makin dikenal.