Dibawa ke Singapura Meski Belum Pulih: Apa Rencana Persib Bandung untuk Federico Barba?
jpnn.com - Federico Barba menjadi salah satu sorotan saat skuad Persib Bandung berangkat ke Singapura menjelang duel penting melawan Lion City Sailors pada matchday kelima Grup G AFC Champions League Two 2025/26.
Menurut jadwal, pertandingan Lion City Sailors vs Persib di Stadion Bishan, Singapura, Rabu (26/11/2025).
Barba Jadi Sorotan
Meski turut dibawa, kondisi Barba sepenuhnya pulih, memunculkan tanda tanya besar soal peluangnya merumput.
Bek asal Italia itu baru saja melewati masa pemulihan seusai absen dalam dua pertandingan terakhir melawan Selangor FC di ACL 2 dan Dewa United (BRI Super League).
Untuk mempercepat rehabilitasi, Barba bahkan sempat kembali ke Italia awal November lalu.
Latihan Mandiri dan Upaya Kejar Kebugaran
Kini, setelah kembali ke Bandung, mantan pemain Sporting Gijon itu menambah porsi latihan mandiri, terutama di gym, disertai program lari untuk menstabilkan kondisi fisiknya.
Barba menegaskan bahwa dirinya sedang berupaya keras mengejar level terbaik dalam waktu singkat.
"Saya melakukan banyak hal untuk kembali pulih dengan berlatih di gym dan berlari."
Federico Barba menjadi salah satu sorotan saat skuad Persib Bandung berangkat ke Singapura menjelang duel penting melawan Lion City Sailors
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lion City Sailors vs Persib Bandung: Bobotoh Diminta Menyamar di Stadion Bishan
- ACL 2: Federico Barba Pulih dari DBD, Siap Tampil saat Persib Jumpa Lion City Sailors?
- Thom Haye Ungkap Pengorbanan di Balik Tren Positif Persib, Lebih Sering Bertemu Tim daripada Istri
- Lion City Sailors vs Persib Bandung: Beckham Putra Siap Bayar Kesalahan
- ACL 2: Persib Bandung Mengincar Kepastian, Lion City Berburu Kebangkitan
- Ungkapan Emosional Nick Kuipers saat Pulang ke Bandung, Rumahnya Selama Lima Tahun