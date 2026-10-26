Dibayangi Kekalahan Pahit, Persebaya Incar Balas Dendam kepada Madura United

jpnn.com - Persebaya Surabaya menghadapi ujian berat saat menjamu Madura United pada pekan ketujuh Super League 2026/2027.

Bukan sekadar derbi Jawa Timur, laga ini juga menjadi kesempatan bagi Bajul Ijo untuk menebus kekalahan kandang yang masih diingat pelatih Bernardo Tavares.

Duel di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10) malam, berlangsung ketika Persebaya berusaha bangkit setelah kalah 0-1 dari PSM Makassar.

Namun, ambisi meraih tiga poin tidak akan mudah karena Tavares menilai Madura United memiliki kekuatan yang lebih berbahaya musim ini.

Pelatih asal Portugal itu masih mengingat kekalahan Persebaya dari Madura United pada pertemuan musim lalu. Saat itu, Bajul Ijo harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 1-2.

"Pada musim lalu, pertandingan terakhir kami kalah di kandang saat melawan Madura, pada bulan April. Saat itu, mereka mendapatkan dua peluang dan mencetak dua gol,” ungkap Tavares.

Pengalaman pahit tersebut menjadi peringatan bagi Persebaya agar tidak memberikan ruang kepada lawan. Terlebih, Tavares menilai kualitas skuad Madura United meningkat dibandingkan musim lalu.

Tavares mengaku telah mempelajari enam pertandingan Madura United untuk menganalisis pola permainan mereka sebelum kedua tim bertemu.