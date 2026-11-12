Dibayar Rp1 Juta untuk Jaga Lahan, Pria di Palembang Ikut Penyerangan Bersenjata Tajam

jpnn.com, PALEMBANG - Diiming-imingi uang Rp1 juta untuk menjaga lahan diduga menjadi alasan MR (22) ikut dalam aksi penyerangan di Jalan Pertahanan Ujung, kawasan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II Palembang.

Dalam aksi yang terjadi pada Senin (2/11/2026) sekitar pukul 09.00 WIB tersebut, puluhan orang mendatangi lokasi dengan membawa senjata tajam.

Akibatnya, tiga orang mengalami luka serius, sementara sejumlah kendaraan dan satu rumah warga turut menjadi sasaran perusakan.

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Kasus penyerangan yang sempat viral tersebut kini diungkap Satreskrim Polrestabes Palembang. Dua orang terduga pelaku yakni MR (22) dan SI (52) diamankan.

Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP M Jedi P mengatakan penangkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan setelah polisi menerima informasi mengenai video penyerangan yang beredar di media sosial.

"Setelah kami mendapatkan informasi dari kejadian viral tersebut. Kami dari Polrestabes Palembang langsung mendatangi TKP, kemudian mengumpulkan keterangan saksi maupun barang bukti," kata Jedi, Rabu (11/11).

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Dari hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan menggunakan senjata tajam hingga menyebabkan korban mengalami luka-luka.

"Alhamdulillah, kami telah mengamankan dua orang terduga pelaku, dalam hal ini yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka para korban," ujar Jedi.