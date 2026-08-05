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Diberhentikan Sementara Sebagai Jaksa, Febrie Terima Setengah Gaji

Diberhentikan Sementara Sebagai Jaksa, Febrie Terima Setengah Gaji
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Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah (kanan) turun dari mobil tahanan setibanya di Rutan Cabang KPK, Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/7/2026). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/sgd

jpnn.com, JAKARTA - Eks Jampidsus Febrie Adriansyah masih menerima gaji, meski telah diberhentikan secara sementara sebagai jaksa imbas ditetapkan sebagai tersangka kasus TPPU. 

Hal itu disampaikan oleh Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna kepada awak media di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (5/8).

"Hanya dia memperoleh gaji separuhnya, 50 persen dari gaji pokok," kata dia, Rabu.

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Anang mengatakan Febrie tak menerima penghasilan tambahan setelah diberhentikan sementara sebagai jaksa.

"Tunjangan enggak dapat, ya," ujar dia.

Anang memastikan Febrie tak punya kewenangan sebagai jaksa setelah diberhentikan sementara. 

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"Diberhentikan sementara, ya sudah, enggak jaksa-jaksa lagi. Sudah enggak bisa (bertugas, red), enggak ada kewenangan sama sekali," kata dia.

Sebelumnya, Kejagung memberhentikan Febrie sebagai anggota Korps Adhyaksa secara sementara setelah mantan Jampidsus itu menjadi tersangka kasus TPPU.

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah tak menerima tunjangan dan hanya mendapat gaji setelah diberhentikan secara sementara sebagai jaksa.

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