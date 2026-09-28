Dibina Astra, Desa Gede Pangrango Kembangkan Sambal Sawo hingga River Tubing
jpnn.com, SUKABUMI - PT Astra International Tbk mendampingi masyarakat Desa Gede Pangrango, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengembangkan potensi lokal melalui program Desa Sejahtera Astra.
Pendampingan dilakukan pada bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan. Sejumlah potensi desa yang dikembangkan meliputi sambal berbahan buah sawo, gula aren, pengolahan limbah, hingga wisata river tubing.
Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto mengatakan setiap desa memiliki potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya.
“Melalui Desa Sejahtera Astra, kami percaya setiap desa memiliki potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Di Desa Sejahtera Astra Gede Pangrango, Astra bersama masyarakat terus mendorong pengembangan potensi lokal melalui berbagai bidang, mulai dari kesehatan, pendidikan, lingkungan, hingga kewirausahaan. Astra berharap kolaborasi ini dapat memperkuat kemandirian sekaligus memastikan potensi alam dan sumber daya yang dimiliki desa dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan,” ujar Boy.
Pada bidang kesehatan, pendampingan dilakukan melalui penguatan kegiatan posyandu dan pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Program penanganan stunting juga menjadi salah satu kegiatan unggulan desa.
Sementara pada bidang pendidikan, anak-anak mendapat ruang untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan melalui kegiatan seni dan musik. Kegiatan tersebut antara lain angklung, drumband, dan musik Arumba.
Sawo Diolah Menjadi Sambal
Dalam bidang kewirausahaan, masyarakat mengolah hasil alam desa menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Buah sawo hasil kebun, misalnya, dikembangkan menjadi sambal sawo.
Desa Sejahtera Astra Gede Pangrango memiliki luas wilayah 999,40 hektare dan dihuni 7.627 jiwa
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