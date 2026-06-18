Dibintangi Ananta Rispo, Film Ketok Mejik Rilis First Look

jpnn.com, JAKARTA - First look film Ketok Mejik akhirnya resmi dirilis oleh PT. HAHA Digital Pictures.

Film garapan Yogi S. Calam itu mengangkat genre drama komedi keluarga.

Cuplikan perdana yang telah dirilis memperlihatkan dunia unik yang menjadi latar cerita film, sekaligus menghadirkan sisi berbeda dari Ananta Rispo yang untuk pertama kalinya tampil sebagai pemeran utama dalam sebuah drama komedi dengan kedalaman emosi yang kuat.

Namun, kali ini, Ananta Rispo bakal memerankan karakter Ben, seorang pemuda yang harus melanjutkan bengkel ketok mejik peninggalan mendiang kakeknya.

Di tengah tekanan ekonomi, konflik keluarga, dan berbagai kejadian tak terduga, Ben berusaha mempertahankan warisan yang menjadi simbol harapan bagi banyak orang di sekitarnya.

Produser film tersebut, Handoko mengatakan Ketok Mejik menceritakan seputar keluarga, warisan, dan juga harapan.

"Ketok Mejik bukan hanya tentang sebuah bengkel. Film ini berbicara tentang keluarga, warisan, harapan, dan bagaimana seseorang menemukan makna hidup melalui hal-hal yang selama ini dianggap biasa," ujar Handoko dalam keterangan tertulisnya.

Adapun film tersebut menjadi proyek yang menandai transformasi penting bagi Ananta Rispo.