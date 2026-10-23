Dibintangi Cinta Laura, Serial Sleeping with the Enemy Tayang Bulan Depan

jpnn.com, JAKARTA - WeTV Indonesia merilis teaser serial Sleeping with the Enemy pada Kamis (22/10).

Serial hasil kolaborasi dengan Hitmaker Studios itu dijadwalkan tayang secara eksklusif di WeTV pada 13 November 2026.

Dengan tayang 10 episode, film yang disutradarai Rizal Mantovani itu mengangkat sisi gelap kehidupan elite Jakarta melalui cerita mystery-thriller.

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Dibintangi Cinta Laura Kiehl, Randy Martin, Anthony Xie, dan Ersya Aurelia, serial itu menceritakan pertaruhan antara menuntaskan dendam dan mengikuti perasaan.

Cinta Laura Kiehl memerankan Aruna Wirawan, perempuan yang kehilangan segalanya pada usia 17 tahun setelah dijebak keluarga Sastranegara atas kejahatan yang tidak pernah dilakukannya.

Dua belas tahun kemudian, Aruna kembali menggunakan identitas baru dan menikahi Revan Sastranegara (Anthony Xie) untuk menjalankan rencana balas dendam.

Namun, rencana tersebut mulai goyah ketika Aruna jatuh cinta kepada Adrian (Randy Martin), ipar Revan.

Di tengah kebohongan yang dia bangun, perasaan itu membuat setiap pilihan semakin rumit.