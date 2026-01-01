menu
Dibintangi Hasyakyla, Film Hubae Boy Angkat Tema Soal Taekwondo
Konferensi pers film Hubae Boy. Foto source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Bintang RR Pictures, berkolaborasi dengan Citrus sinema menghadirkan film terbaru berjudul Hubae Boy.

Disutradarai Pritagita Arianegara, serta diproduseri Risdi Sulaeman, dan Vialga Claude Makaya, dengan Eksekutif Produser Irma Risma dan H. Diding Supriadi, film Hubae Boy diharapkan mampu menjadi daya tarik hiburan bagi penonton dengan esensi nilai-nilai sportifitas olahraga taekwondo yang ada di dalamnya.

Adapun Hubae Boy menceritakan tentang Verril, remaja yang gemar bermain game. Demi mendapatkan hati dari perempuan yang disukainya, Qiara, dia pun mengikuti klub taekwondo.

Penonton akan disuguhkan dengan visual menarik dengan latar kehidupan modern di kota Bandung yang estetik.

Seperti judulnya Hubae Boy, film itu menceritakan soal junior taekwondo yang belajar mengenai kedisiplinan dan sportivitas.

Selain bekolaborasi dengan Citrus Sinema, Bintang RR juga menggandeng Kuda Hitam sinema yang telah berpengalaman memproduksi film layar lebar, salah satunya Film Teluh.

Hubae Boy diharapkan tak hanya hadir sebagai hiburan, tetapi juga sarana untuk meningkatkan rasa peduli pada dunia olahraga, serta kesadaran remaja untuk lebih produktif yang positif.

"Film ini adalah cerita untuk anak dan orang tua, cara berkomunikasi orang tua ke anak yang berbeda dan cara bersikap anak yang mesti taat. Saling memahami dan menyayangi. Bahwa hidup soal membulatkan tekad untuk mencapai impian," ujar Risdi A. Sulaeman.

