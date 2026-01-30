Dibintangi Laura Moane, Film Sunda Emperor Angkat Cerita Tentang Ini

jpnn.com, JAKARTA - Rumah Produksi Sapawave Films bakal merilis film terbaru berjudul Sunda Emperor.

Diproduseri, disutradarai, dan ditulis oleh Angling Sagaran, film Sunda Emperor menyuguhkan cerita yang segar dengan pendekatan yang berbeda dari film daerah pada umumnya.

Pasalnya, film tersebut memadukan unsur drama, komedi, dan petualangan dalam balutan budaya Sunda yang autentik, tanpa kehilangan relevansi dengan penonton masa kini.

Sunda Emperor mengangkat kisah tiga sahabat dalam sebuah perjalanan pencarian jati diri dan sejarah.

Cerita berkembang dari sebuah simbol koin peninggalan kerajaan Sunda yang menjadi pemicu petualangan, sekaligus membuka ruang eksplorasi nilai budaya, persahabatan, dan identitas.

Angling Sagaran mengatakan, Sunda Emperor berangkat dari keinginan untuk menghadirkan cerita menggunakan 100 persen berbahasa Sunda dengan pendekatan yang segar dan relevan bagi penonton saat ini.

"Film ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang bagaimana identitas dan nilai budaya bisa hidup di masa kini," ucap Angling Sagaran dalam keterangannya.

"Melalui film ini, kami ingin membuktikan bahwa cerita daerah memiliki kekuatan besar untuk tampil di layar lebar secara modern tanpa kehilangan akar budayanya," sambungnya.