Dibintangi Marsha Timothy, Film Ibu Bagaimana Aku Tanpamu? Siap Tayang 24 September

jpnn.com, JAKARTA - Suasana haru dan emosional tampak menyelimuti penayangan perdana atau gala premiere film terbaru produksi Falcon Pictures berjudul Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?.

Salah satu pemain dalam film itu, Ivan Gunawan mengaku ikut terbawa emosi ketika menonton 'Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?'.

Sebab menurutnya, cerita tentang sosok seorang ibu selalu berhasil menyentuh sisi paling dalam dari kehidupan setiap manusia.

"Saya sendiri ketika melihat film ini juga ikut terbawa emosi. Karena cerita tentang ibu itu kan sangat dekat dengan kehidupan kita. Kita bisa punya banyak hal dalam hidup, tapi ketika bicara tentang ibu, ada perasaan yang berbeda. Kalau masih punya ibu, peluk ibunya, telepon ibunya, bilang sayang. Jangan sampai nanti kita cuma bisa bilang rindu," ujar Ivan Gunawan di Jakarta Pusat, Sabtu (19/9).

Hal senada juga dirasakan oleh Marsha Timothy yang berperan sebagai Stella dalam film itu.

Dia mengaku ikut merasakan emosional yang begitu kuat dari para penonton selama pemutaran film berlangsung dan berharap pesan hangat dari cerita ini bisa terus melekat di hati masyarakat.

"Saya berharap, penonton pulang dengan membawa sesuatu. Mungkin ada yang kemudian ingin menelepon ibunya, memeluk ibunya, atau sekadar bilang ‘Ibu, aku sayang’. Karena menurut saya, itu yang paling penting dari film ini," kata Marsha Timothy.

Sementara itu, Sutradara Herwin Novianto mengaku tak menyangka respons yang diberikan oleh penonton akan begitu mendalam.