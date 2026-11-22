jpnn.com, JAKARTA - Aktor Stefan William beradu akting dengan Angela Gilsha dalam sinetron terbaru, Tertulis Untuk Kita.

Dalam sinetron tersebut, Stefan William memerankan karakter Glen Raditya atau Adit.

Karakternya itu diceritak sebagai seorang CMO yang strategis dan karismatik, tetapi menyembunyikan identitas aslinya demi menuntut keadilan bagi keluarganya.

Stefan William lantas mengungkapkan keseruaannya membintangi sinetron tersebut.

"Dari segi para pemain, semuanya seru termasuk para kru juga sangat menyenangkan. Semoga di sinetron ini bisa mendapatkan respons positif seperti sinetron yang pernah diperaninya," ujar Stefan William di kawasan Jakarta Barat, Jumat (20/11).

Sementara itu, Angela Gilsha mengungkapkan alasannya tertarik bermain dalam 'Tertulis Untuk Kita'.

Dalam sinetron itu, dia memerankan karakter bernama Kencana Larasati.

"Sejak dulu saya ingin berperan dalam sebuah sinetron yang tidak hanya menyuguhkan drama namun juga bergenre action, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri untuk aku," kata Angela Gilsha.