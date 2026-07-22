Dibuka Gubernur Banten, Kongres IX SEMMI Bahas Arah Organisasi
jpnn.com, JAKARTA - Kongres IX Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) resmi dibuka di Ballroom Pusdiklat Lantas Polri, Banten, Selasa (21/7).
Forum tertinggi organisasi yang mengusung tema "SEMMI Satu Wujudkan Astacita" itu dibuka langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni.
Kongres dihadiri ratusan delegasi dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua Organizing Committee (OC) Kongres IX SEMMI Fikri Firdauzi menyebut forum tersebut diikuti perwakilan dari 28 Pengurus Wilayah (PW) dan 188 Pengurus Cabang (PC).
"Alhamdulillah, Kongres IX SEMMI ini dihadiri delegasi dari 28 Pengurus Wilayah dan 188 Pengurus Cabang se-Indonesia. Soliditas dan persatuan adalah harga mati agar kita mampu melangkah bersama mewujudkan Astacita," kata Fikri dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Rabu (22/7).
Ketua Umum PB SEMMI Bintang Wahyu Saputra mengatakan kongres menjadi momentum memperkuat arah gerak organisasi sekaligus menjaga warisan pemikiran pendiri Syarikat Islam, H.O.S. Tjokroaminoto.
Menurut dia, SEMMI akan terus mendukung program-program strategis pemerintah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan tetap menjalankan fungsi kritis secara objektif.
"SEMMI merupakan wadah intelektual Syarikat Islam. Kita harus selaras menghadapi tantangan zaman dan ketidakpastian global. SEMMI akan terus mengawal program-program strategis pemerintah sembari tetap menjaga sikap kritis yang logis demi kepentingan rakyat," ujar Bintang.
Sementara itu, Wakil Presiden Laznah Tanfidziyah Syarikat Islam Abdul Wahab mengingatkan kader SEMMI agar tetap menjunjung nilai-nilai akademik, kepemimpinan, dan ideologi Pancasila.
Kongres IX Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) resmi dibuka di Ballroom Pusdiklat Lantas Polri, Banten, Selasa (21/7).
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