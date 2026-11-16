Dibuka Melemah, IHSG Senin Pagi di Level 5.335

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin dibuka melemah 8,97 poin atau 0,17 persen ke posisi 5.335,44.

Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 1,48 poin atau 0,27 persen ke posisi 548,59.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Imam Gunadi memprediksi IHSG bergerak mendatar (sideways)di tengah pelaku pasar bersikapwait and see menjelang pengumuman suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) dan risalah FOMC The Fed.

Baca Juga: Analis Ungkap Perkembangan Positif IHSG Seusai Koreksi Panjang

"IHSG di level 5.476 akan menjadi level konfirmasi. Jika IHSG bisa menembus level ini, adaprobabilityakan membentukwave 1dalam pergerakan minornya. Kemajuan yang baik," ujar Imam dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

Imam menjelaskan dari dalam negeri, pelaku pasar bersikapwait and seeterhadap keputusan suku bunga acuan BI yang akan dirilis pada Rabu (18/11).

Imam memproyeksikan BI akan mempertahankanBI-Ratedi level 5,75 persen, sejalan dengan kebutuhan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas nilai tukar rupiah yang masih bergerak di kisaran Rp18.000 per dolar AS.

Namun, menurutnya, ruang pelonggaran moneter tetap relatif terbatas mengingat meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed pada Desember 2026 mendatang.

Dengan demikian, meskipun skenarioholdmasih menjadi ekspektasi utama, pernyataan BI terkait stabilitas Rupiah.