Dicari 2 Copet Beraksi di Depan Gubernur Pramono Anung

Tangkapan layar - Pencopet (ujung kiri) beraksi menggasak ponsel milik seorang pegawai Suku Dinas (Sudin) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Jakarta Barat, saat puncak Abang None Jakarta, di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Jumat (29/9) malam, tepat di depan Gubernur (ujung kanan) dan Wakil Gubernur (tengah) DKI Jakarta. ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Kawanan copet beraksi saat puncak Abang None Jakarta 2025 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Jumat (29/9) malam.

Korbannya seorang pegawai Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat.

Polisi mengatakan bakal mengecek perkara tersebut.

"Belum ada laporan. Nanti kami konfirmasi ke penyidik," kata Reza saat dikonfirmasi, Sabtu (27/9).

Dari video yang dibagikan Kepala Seksi Industri Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekref) Jakarta Barat Sanyoto, pelaku dua orang melancarkan aksinya saat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno tiba di lokasi acara tersebut.

Tepat di sisi kanan Pramono Anung, seorang copet yang mengenakan sweater hitam bertuliskan angka 77, beraksi mengambil telepon seluler (ponsel) milik korban bernama Farhan Fauzan.

Dalam rekaman itu, Farhan tengah sibuk memegang kamera untuk meliput kedatangan orang nomor 1 dan 2 di Jakarta itu.

Setelah ponsel diambil oleh pria sweter hitam, pelaku itu langsung mendekat dan memberikannya curian kepada rekannya.

Kehadiran Gubernur Pramono Anung di puncak Abang None Jakarta 2025 dimanfaatkan kawanan copet.

