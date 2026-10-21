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Dicari Tim yang Bisa Mengalahkan Bhayangkara Presisi Lampung FC

Dicari Tim yang Bisa Mengalahkan Bhayangkara Presisi Lampung FC
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Pemain Bhayangkara Presisi Lampung FC Moussa Sidibe saat berlaga pada ajang Super League 2026/27 melawan PSIM Yogyakarta di PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Selasa (20/10). Foto: Instagram/@bhayangkarafc

jpnn.com, JAKARTA - Bhayangkara Presisi Lampung FC memperpanjang rentetan hasil positif saat jumpa PSIM Yogyakarta pada Super League 2026/27.

Tim berjuluk The Guardian itu menang dengan skor 1-0 di PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Selasa (20/10).

Gol kemenangan Bhayangkara FC di laga ini dicetak oleh Moussa Sidibe di menit ke-59.

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Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon mengapresiasi kinerja anak asuhannya di laga ini.

Sepanjang laga Wahyu Subo Seto dan kolega bermain disiplin baik bertahan maupun menyerang.

Terlebih momentum kartu merah di awal laga kepada Ze Valente turut membuat Bhayangkara FC punya peluang untuk mengakhiri laga dengan kemenangan.

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Alhasil raihan tiga poin bisa diraih dan menjadi hasil manis yang diraih tim juara Liga 1 musim 2017 tersebut.

"Kartu merah yang diterima Ze Valente menjadi titik balik pertandingan. Setelah momentum itu kami kemudian mengubah strategi," ujar Oscar.

Bhayangkara Presisi Lampung FC memperpanjang rentetan hasil positif saat jumpa PSIM Yogyakarta pada Super League 2026/27

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