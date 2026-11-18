jpnn.com - JAKARTA - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal menyerahkan dua nama cawapres ke MPR pada 25 November 2026.

"Sudah dijadwalkan oleh MPR. Tanggal 25, kan, 14 hari sebelum paripurna," ujar Juri di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).

Apakah Presiden Prabowo bakal menyerahkan langsung dua nama kandidat Wapres RI kepada MPR.

"Mari lihat nanti," tutur Juri.

Dia kemudian menjawab berkelakar ketika awak media meminta bocoran sosok yang akan diusulkan Prabowo ke MPR.

"Belum bocor, kok, bocoran," ujarnya.

MPR memundurkan jadwal pemilihan Wapres RI yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti, dari semula 2 menjadi 9 Desember 2026.

Keputusan diambil setelah pimpinan MPR bersama perwakilan DPD RI menggelar rapat gabungan (ragab) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).