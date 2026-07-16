Dicecar DPR Soal Pemindahan SAL di Himbara, Purbaya Tegaskan Hal Ini
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dicecar soal penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) saat Rapat Kerja Bersama Komisi XI DPR RI.
Dalam rapat tersebut, perwakilan Komisi XI DPR RI meminta kejelasan langsung dari Menkeu mengenai besaran SAL yang sudah masuk dari tahun sebelumnya.
Selain itu, anggota legislatif juga mempertanyakan alokasi penggunaan SAL untuk tahun anggaran berjalan.
Komisi XI DPR RI lantas mendalami prosedur pemindahan dana tersebut serta mempertanyakan kewenangan mutlak pemerintah di hadapan lembaga legislatif.
Menyusul pertanyaan tersebut, Purbaya menyatakan perpindahan dana SAL tidak membutuhkan persetujuan DPR karena murni bagian dari pengelolaan kas negara.
"Enggak, Pak, karena itu hanya manajemen cash saja, Pak. Enggak ada yang dipakai sama sekali," kata Purbaya, dikutip pada Kamis (16/7).
Mendengar argumen tersebut, pihak parlemen langsung mengingatkan Menkeu mengenai ketentuan hukum yang berlaku di dalam Undang-Undang APBN terbaru.
Perwakilan Komisi XI tersebut menegaskan aturan yang harus dipatuhi oleh pemerintah ketika ingin menggunakan SAL.
Menkeu Purbaya dicecar soal penempatan SAL di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) saat Rapat Kerja Bersama Komisi XI DPR RI.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Utang Indonesia Hampir Rp 8.000 Triliun, Purbaya Sebut Masih Aman
- Utang Pemerintah Tembus Rp 8.000 Triliun, Menkeu Purbaya: Masih Aman
- Pendapatan Negara Sepanjang 2025 Capai Rp 2.765,1 Triliun, PNBP Melesat 9,77%
- Menkeu Purbaya Jamin Tidak Ada Kenaikan Tarif Pajak
- Himbara Tekankan Implementasi PFII Harus Bertahap
- Himbara Tekankan 7 Prasyarat PFII Sukses Tarik Modal, Bukan Fisik Semata