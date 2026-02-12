menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Dicekal Keluar Negeri, Dokter Richard Lee Segera Diperiksa Polisi

Dicekal Keluar Negeri, Dokter Richard Lee Segera Diperiksa Polisi

Dicekal Keluar Negeri, Dokter Richard Lee Segera Diperiksa Polisi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dokter Richard Lee. Foto: Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Richard Lee dicekal bepergian ke luar negeri setelah praperadilan yang diajukannya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Polda Metro Jaya menerbitkan surat pencegahan dan tangkal (cekal) terhadap Richard Lee berlaku mulai 10 Februari sampai 1 Maret 2026 atau untuk 20 hari.

"Apabila dimungkinkan dibutuhkan oleh penyidik, maka akan diajukan kembali untuk cekal 6 bulan ke depan," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Rabu (11/2).

Baca Juga:

Menurutnya, setelah putusan praperadilan, penyidik akan mengirim kembali surat panggilan terhadap Richard Lee pada pekan depan.

"Mengagendakan untuk pemanggilan tersangka DRL dalam proses lanjut menghadapi proses penyidikan yang ada di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," tambahnya.

Kombes Pol Budi Hermanto kemudian bicara soal pemanggilan Dokter Richard Lee yang sempat tertunda karena alasan sakit.

Baca Juga:

Dia menyebutkan pihak kepolisian bakal mengantisipasi jika yang bersangkutan kembali menggunakan alasan tersebut.

"Kami akan mengonversikan dengan kondisi kesehatan yang ada di Dokkes Polda Metro Jaya dan kami juga akan bisa berkomunikasi dengan dokter yang mengeluarkan surat keterangan tersebut, apakah surat keterangan dari dokter tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," tutupnya.

Dokter Richard Lee dicekal bepergian ke luar negeri setelah praperadilan yang diajukannya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI