Dicekoki Ekstasi Saat Pesta Karaoke, Mahasiswi Dibawa ke Hotel, Tewas
jpnn.com, JAKARTA - Pesta karaoke di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Tangerang, Banten, berubah jadi tragedi.
Mahasiswi berinisial S tewas seusai dicekoki ekstasi dan obat riklona oleh mahasiswa ID.
Kapolsek Cengkareng AKP Rahis Fadillah mengungkapkan kasus tersebut bermula ketika tersangka mengajak korban bersama sejumlah rekannya untuk karaoke pada Rabu (2/9) malam.
Sebelum berangkat, tersangka disebut telah mempersiapkan ekstasi dan obat Riklona.
"Pada saat di tempat hiburan tersebut, di ruangan, tersangka memaksa korban untuk memakan obat jenis ekstasi," kata Rahis kepada wartawan di Jakarta, Kamis.
Imbas paksaan tersebut, korban akhirnya menenggak pil yang diberikan pelaku, meskipun sebelumnya S belum pernah mengonsumsi obat serupa.
"Kami juga sudah mengumpulkan barang bukti, mengumpulkan keterangan dari pada saksi. Korban sempat nge-chat temannya bahwa dia dipaksa oleh tersangka," ujar Rahis.
Bahkan, kata Rahis, obat haram itu dicekoki lebih dari sekali kepada korban.
Pesta karaoke berubah jadi tragedi. Mahasiswi tewas setelah dicekoki ekstasi dan obat riklona.
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