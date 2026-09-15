Dicopot Prabowo, Purbaya Bantah Ada Gesekan Internal
jpnn.com, JAKARTA - Purbaya Yudhi Sadewa membantah adanya gesekan internal selama dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Pada momen tersebut, dia juga menekankan rumor dirinya mengusulkan pergantian Direktur Jenderal di bawah Kementerian Keuangan tidaklah benar.
"Enggak ada gesekan sih, enggak ada," kata Purbaya seusai Sertijab, Jakarta Pusat, Selasa (15/9).
Kendati dicopot secara mendadak seusai setahun menjabat, Purbaya menilai kinerjanya sebagai Menteri Keuangan cukup baik.
Selama setahun memimpin, dia menyatakan bisa membawa angka pertumbuhan ekonomi Indonesia naik.
"Paling enggak lumayan, sudah naikin pertumbuhan ekonomi di bawah 5, sudah ke atas 5, bahkan sempat 5,6 sebelum ada gangguan kan," ujarnya.
Pada akhir pernyataannya, Purbaya tidak memberikan pesan khusus untuk kepala bendahara negara yang baru, Suahasil Nezara.
Menurut Purbaya, Suahasil sudah mumpuni menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan yang baru.
Purbaya membantah adanya gesekan internal selama dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan.
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