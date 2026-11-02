Dicopot terkait Korupsi, AKBP Edy Herwiyanto Tak Dapat Perlakuan Istimewa

jpnn.com - AKBP Edy Herwiyanto yang dicopot dari jabatan Kabag Wassidik Ditres Ditres PPA-PPO Polda Jatim dipastikan tidak mendapat perlakuan istimewa.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyebut AKBP Edy Herwiyanto yang juga ayah Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, sedang diperiksa Divisi Propam terkait dugaan korupsi.

"Secara prinsip, personel yang kemudian terbukti (bersalah) tidak ada impunitas, tidak ada perlakuan yang istimewa. Sekarang sedang dalam perjalanan pemeriksaan di Divisi Propam," kata Isir di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026).

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Irjen Isir mengatakan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah berkomitmen akan menindak tegas anggota kepolisian yang terlibat dugaan korupsi.

Terkait detail pemeriksaan perwira menengah Polri itu, Isir tidak membeberkannya dan memastikan akan menyampaikan perkembangan pemeriksaan ke depan.

"Kami akan tetap update sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada kawan-kawan, kepada masyarakat Indonesia," tuturnya.

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Sebelumnya, Polda Jatim membenarkan pencopotan AKBP Edy Herwiyanto, yang merupakan ayah Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, dari jabatan setelah menjalani pemeriksaan Divisi Propam Mabes Polri.

Kepala Bidhumas Polda Jatim Kombes Pol. Jules Abraham Abast mengatakan Pencopotan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolda Jawa Timur Nomor ST/1271/X/KEP/2026 tertanggal 29 Oktober 2026.