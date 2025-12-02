Dicoret Bojan Hodak, Wiliam Marcilio Kini Diserahkan ke Manajemen Persib

jpnn.com, BANDUNG - Nasib gelandang Wiliam Marcilio di klub Persib Bandung sudah diujung tanduk.

Marcilio sebelumnya dipulangkan pelatih Bojan Hodak satu hari menjelang pertandingan melawan Madura United di Stadion Ratu Pamelingan, Pamekasan, pada Sabtu (29/11).

Hari ini, dalam sesi latihan persiapan jelang laga AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Bangkok United, Marcilio juga tidak terlihat batang hidungnya.

Marcilio tak tampak tergabung dalam sesi latihan sore ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Asisten pelatih Persib, Igor Tolic, mengungkapkan pelatih memutuskan tidak lagi menggunakan jasa pemain berusia 29 tahun itu.

"Untuk Wiliam, dia tidak bersama kami di sesi latihan dan ini urusan dari manajemen," kata Igor ditemui usai sesi latihan, Selasa (2/12).

Menurut Igor, pihaknya tak lagi berurusan dengan pemain itu, perihal nasibnya akan ditentukan oleh manajemen PT. Persib Bandung Bermartabat.

"Pelatih kepala sudah selesai dengan ini, mungkin dari manajemen yang bisa (bicara). Saya tidak bicara dengan Wiliam dan mengucapkan selamat tinggal. Jadi hanya itu saja," tegasnya.