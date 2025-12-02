menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Dicoret Bojan Hodak, Wiliam Marcilio Kini Diserahkan ke Manajemen Persib

Dicoret Bojan Hodak, Wiliam Marcilio Kini Diserahkan ke Manajemen Persib

Dicoret Bojan Hodak, Wiliam Marcilio Kini Diserahkan ke Manajemen Persib
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: persib.co.id

jpnn.com, BANDUNG - Nasib gelandang Wiliam Marcilio di klub Persib Bandung sudah diujung tanduk.

Marcilio sebelumnya dipulangkan pelatih Bojan Hodak satu hari menjelang pertandingan melawan Madura United di Stadion Ratu Pamelingan, Pamekasan, pada Sabtu (29/11).

Hari ini, dalam sesi latihan persiapan jelang laga AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Bangkok United, Marcilio juga tidak terlihat batang hidungnya.

Baca Juga:

Marcilio tak tampak tergabung dalam sesi latihan sore ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Asisten pelatih Persib, Igor Tolic, mengungkapkan pelatih memutuskan tidak lagi menggunakan jasa pemain berusia 29 tahun itu.

"Untuk Wiliam, dia tidak bersama kami di sesi latihan dan ini urusan dari manajemen," kata Igor ditemui usai sesi latihan, Selasa (2/12).

Baca Juga:

Menurut Igor, pihaknya tak lagi berurusan dengan pemain itu, perihal nasibnya akan ditentukan oleh manajemen PT. Persib Bandung Bermartabat.

"Pelatih kepala sudah selesai dengan ini, mungkin dari manajemen yang bisa (bicara). Saya tidak bicara dengan Wiliam dan mengucapkan selamat tinggal. Jadi hanya itu saja," tegasnya.

Nasib Wiliam Marcilio di Persib makin tak jelas setelah dipulangkan Bojan Hodak dan absen dari latihan. Masa depannya diserahkan sepenuhnya ke manajemen.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI