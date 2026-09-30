Didakwa Kasus Kekerasan Seksual dan Penganiayaan Berat, Taufik Hidayat Melawan

jpnn.com, BANDUNG - Kubu Taufik Hidayat akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan yang telah dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung.

Hal itu disampaikan Suarman Gulo kuasa hukum Taufik Hidayat seusai persidangan pada Rabu (30/9/2026).

"Kami tim daripada kuasa hukum Taufik Hidayat akan melakukan perlawanan, yaitu eksepsi, karena itu adalah haknya, bagian daripada pokok perkara," kata Suarman di PN Bale Bandung, Rabu (30/9/2026).

Suarman menegaskan, pengajuan eksepsi tersebut bukan berarti pihaknya membela dugaan tindak pidana penganiayaan maupun kekerasan seksual yang didakwakan kepada Taufik.

"Kami tidak membela penganiayaan, kami tidak membela kekerasan, dan kami tidak membela dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Yang kami bela adalah hak hukumnya," ucapnya.

Menurut dia, langkah hukum tersebut perlu dilakukan agar masyarakat memahami proses perkara yang sedang berjalan.

"Jadi, supaya masyarakat luas paham untuk alur perkara ini, kenapa kami selaku penasihat hukum melakukan dan memberikan pembelaan," ujarnya.

Dalam perkara tersebut, Taufik didakwa dengan tiga pasal. Pertama, Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Jo Pasal 15 ayat 1 huruf e UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS.