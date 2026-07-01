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Didampingi Gibran, Prabowo Hadiri Peringatan HUT ke-80 Bhayangkara

Didampingi Gibran, Prabowo Hadiri Peringatan HUT ke-80 Bhayangkara
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Peringatan HUT ke-80 Bhayangkara yang diselenggarakan di Korbrimob Cikeas, pada Rabu (1/7). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, CIKEAS - Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-80 Bhayangkara yang diselenggarakan di Korbrimob Cikeas, pada Rabu (1/7).

Dia tiba di lokasi upacara peringatan HUT Bhayangkara sekitar pukul 07.56 WIB.

Adapun Prabowo terlihat mengenakan jas abu-abu tua, kemeja putih, dasi biru tua, peci, serta kacamata hitam.

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Eks Menteri Pertahanan itu turut didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kedatangan Prabowo dan Gibran langsung disambut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Selain itu, tampak pula sejumlah jajaran menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

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Kemudian, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Tidak hanya itu, sejumlah tokoh nasional seperti Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, istri Presiden ke-4 Sinta Nuriyah, Ketua DPR RI Puan Maharani juga hadir di lokasi.

Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-80 Bhayangkara yang diselenggarakan di Korbrimob Cikeas. Dia didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka

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