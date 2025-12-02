Didampingi Komisi IV DPR, Perum BULOG Gerak Cepat Salurkan Bantuan di Padang

jpnn.com, PADANG - Perum Bulog bersama DPR meninjau Posko BULOG Peduli Bencana Alam yang dibangun sebagai sarana logistik di Kelurahan Lubuk Minturun, Sungai Lareh, Kota Padang.

Peninjauan itu dilakukan sebagai upaya memberikan dukungan segera bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir di Padang.

Adapun sejumlah pejabat yang melakukan kunjungan itu di antaranta Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Direktur Utama Perum BULOG, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani.

Pada kesempatan tersebut, sekaligus diserahkan bantuan untuk memastikan ketersediaan pangan dan dukungan logistik bagi masyarakat terdampak.

“Bersama BULOG, kami menyalurkan beras, minyak, mie, dan gula, untuk masyarakat yang terdampak bencana alam di kota Padang. Tapi bantuan ini tidak hanya di Sumatra Barat saja, namun juga di Sumatra Utara, dan Aceh. Jadi Ini adalah bentuk pemerintah tanggap menyalurkan bantuan ini," ujar Titiek.

Bantuan yang disalurkan Perum BULOG berupa total 1.300 kg beras, 60 kg gula, 178 liter minyak, 10 dus mie instan, 10 dus makanan kemasan, dan 600 kotak nasi box yang disalurkan kepada masyarakat terdampak di Padang untuk kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga: Bulog Siap Kebut Pembangunan 50 Gudang Baru pada 2026

Tidak hanya di Sumatera Barat, Perum BULOG juga telah menyalurkan bantuan pangan alokasi Oktober - November 2025 kepada masyarakat penerima dengan Total 34.302.520 kg beras dan 6.860.504 liter minyak goreng untuk ketiga provinsi tersebut.

Adapun perincian masing-masing provinsi adalah 10.613.640 kg Beras dan 2.122.728 liter Minyak Goreng untuk Provinsi Aceh.