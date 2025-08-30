Didampingi Pasha Ungu, Eko Patrio Minta Maaf kepada Masyarakat

jpnn.com - Selebritas sekaligus komedian Eko Patrio akhirnya muncul di hadapan publik untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat.

Permintaan maaf tersebut diunggah Eko Patrio melalui sebuah video di akun Instagram pribadinya pada Sabtu (30/8).

Langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap berbagai reaksi dan aspirasi yang muncul dari masyarakat.

Didampingi Pasha Ungu, Eko secara eksplisit mengakui tindakannya telah menyebabkan keresahan yang meluas di tengah-tengah publik.

"Dengan penuh kerendahan hati saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat, atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan," kata Eko Patrio.

Eko juga menyadari sepenuhnya situasi yang terjadi tersebut telah membawa luka yang mendalam bagi bangsa.

Terlebih lagi, dia menyoroti dampak yang dirasakan akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap pejabat menimbulkan berbagai aksi di berbagai daerah.

Termasuk ada keluarga korban yang kehilangan orang tercinta hingga penderitaan lain akibat benturan atau insiden yang terjadi.