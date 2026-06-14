Didampingi Putra dan Cicit, Megawati Berziarah ke Blitar

jpnn.com, BLITAR - Suasana khidmat menyelimuti Kompleks Makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, pada Minggu (14/6) sore. Putri sulung Soekarno, Megawati Soekarnoputri, Presiden RI Kelima yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, berziarah ke makam Sang Proklamator.

Megawati tiba dari Bali dan mendarat di Bandara Kediri. Ia langsung disambut meriah oleh barisan kader yang telah menunggu. Ratusan kader dari Blitar dan Malang memadati lokasi. Dari bandara, Megawati dan rombongan bergerak menuju Blitar.

Dalam rombongan, Megawati didampingi putranya, M. Prananda Prabowo, serta cicitnya. Turut hadir anggota keluarga besar lainnya, yakni Puti Guntur Soekarno dan Romy Soekarno. Jajaran elite partai juga tampak kompak mendampingi, antara lain Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Deddy Yevri Sitorus, Darmadi Durianto, Ronny Talapessy, serta Said Abdullah. Selain itu, hadir pula Prof. Connie Rahakundini Bakrie, sahabat Megawati yang juga Guru Besar Universitas St. Petersburg Rusia, serta Samuel Wattimena, anggota DPR RI Fraksi PDIP.

Seusai berdoa, Megawati keluar kompleks makam dengan digandeng putranya, M. Prananda Prabowo. Keduanya lalu melambaikan tangan ke arah massa yang sudah menunggu. Megawati kemudian berjalan menghampiri kerumunan. Ia menarik tangan tiga orang anak, satu lelaki dan dua perempuan, lalu berdialog dengan mereka.

Setelah berdialog, Megawati meminta izin kepada masyarakat dan berjalan ke arah mobilnya. Seorang ibu berkaos kuning merangsek ke arah Megawati, memanggil "Bunda Mega", sambil menjulurkan tangan untuk bersalaman. Megawati tersenyum, berhenti, dan menyambut tangan ibu tersebut.

"Alhamdulillah, ya Allah.. ya Allah.. terima kasih bunda," ujar sang ibu berkaus kuning.

Megawati kemudian didampingi Prananda menaiki mobil dan berangkat menuju lokasi istirahat.

Ziarah ke Makam Bung Karno di Blitar merupakan tradisi rutin Megawati Soekarnoputri sebagai bentuk penghormatan sekaligus kontemplasi. Sejak 2023, Megawati sudah beberapa kali berziarah, antara lain pada 21 Juni 2024 dalam rangka Peringatan Haul Bung Karno ke-54, pada November 2025 bertepatan dengan Peringatan 70 Tahun Konferensi Asia Afrika, dan pada 29 Maret 2026 bersama Guruh Soekarnoputra, Sukmawati Soekarnoputri, serta Puti Guntur Soekarno.