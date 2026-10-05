Didemo Mahasiswa, Gubernur Herman Deru Minta Maaf Kabut Asap belum Reda

jpnn.com - PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Sumsel.

Herman Deru mengatakan bahwa kondisi kabut asap hingga kini belum sepenuhnya teratasi. Menurut dia, dampak asap mulai dirasakan masyarakat, baik terhadap kesehatan maupun aktivitas sehari-hari.

"Bahwa sampai saat ini asap belum reda, saya sebagai gubernur menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini," ungkap Herman Deru, Senin (5/10).

Deru menyampaikan permohonan maaf itu setelah mahasiswa menggelar aksi dan mendesak Pemerintah Provinsi Sumsel meningkatkan penanganan karhutla yang berdampak terhadap aktivitas dan kesehatan masyarakat.

Mahasiswa menyoroti kondisi kabut asap yang dinilai belum tertangani secara maksimal. Mereka juga meminta pemerintah memperkuat langkah pencegahan agar karhutla tidak meluas dan menimbulkan dampak kesehatan, terutama risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Herman Deru mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla, termasuk TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat dan unsur terkait lainnya.

"Terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumsel atas segala upaya dan bantuan, termasuk TNI, Polri, Manggala Agni dan seluruh pihak yang sampai saat ini terus berupaya menangani karhutla," ujar Deru.

Lebih lanjut dia menyebut kondisi yang terjadi ini menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk memperbaiki penanganan karhutla. Pemerintah akan terus berupaya mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat.