Didemo Mahasiswa, Rektor UINSA Surabaya Akhmad Muzakki Mundur
jpnn.com, JAKARTA - Akhmad Muzakki mundur dari Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya.
Pengunduran Muzakki telah disampaikan kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Pemberhentian Muzakki tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 060729/MA.KP.07/09/2026 yang diterbitkan Rabu (23/9), sekitar sepekan setelah Muzakki dilantik untuk periode kedua sebagai Rektor UINSA pada 15 September 2026.
“KMA tentang pemberhentian Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya terbit menyusul surat pernyataan pengunduran diri yang disampaikan oleh Prof. Muzakki pada 22 September 2026,” kata Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Muhammad Zain di Jakarta, Rabu.
Zain mengatakan melalui KMA tersebut, Menteri Agama memberhentikan Muzakki dengan hormat disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
Muzakki sebelumnya dilantik sebagai Rektor UINSA periode 2026–2030 pada 15 September 2026. Jabatan tersebut merupakan periode kedua Muzakki memimpin UINSA.
Sehubungan dengan pemberhentian tersebut, Menteri Agama menunjuk Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Amien Suyitno sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Rektor UINSA.
Penunjukan Plt tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan Pemerintah.
Akhmad Muzakki mundur dari Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel atau UINSA Surabaya.
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