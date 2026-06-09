Didemo Orang Tua Siswa, Dedi Mulyadi Klaim PCMB Jabar Berhasil
jpnn.com, JAWA BARAT - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengomentari carut marut pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) yang dikeluhkan orang tua siswa.
Para orang tua siswa itu mendatangi Kantor Dinas Pendidkan (Disdik) jawa Barat pada Senin (8/6/2026), memprotes sistem pemetaan hingga proses verifikasi yang dinilai berantakan.
Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah skor akhir murid yang tiba-tiba menyusut menjelang ditutupnya PCMB pada 8 Juni kemarin. Alhasil, siswa yang tadinya sudah lolos di pilihan pertama SMA harus terlempar karena tergeser oleh pendaftar lain.
Dedi mengatakan, persoalan skor pendaftar yang menyusut itu dikarenakan ketentuan dari internal Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Memang ada ketentuan-ketentuan yang mungkin di internal Dinas Pendidikan dan di Kemendikdasmen, karena ada ketentuan-ketentuan yang bersifat skala nasional dan skala daerah," kata Dedi di Kantor Disdik Jabar, Selasa (9/6/2026).
Dia mencontohkan, ada siswa berprestasi peraih kejuaraan di tingkat provinsi. Namun, skornya di bawah kejuaraan nasional.
Maka siswa itu tidak bisa lolos lewat jalur prestasi akademik, karena nilainya tidak sesuai dengan yang terdaftar di Kementerian.
Namun begitu, Dedi mengeklaim, pelaksanaan PCMB sudah berjalan lancar dan tinggal menunggu proses berikutnya yakni Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang akan dimulai pada 15 Juni 2026.
Dedi Mulyadi menjelaskan penyebab skor PCMB siswa mendadak menyusut. Meski diprotes orang tua, dia menilai pelaksanaan pemetaan relatif berhasil.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ini Jagoan Dedi Mulyadi di Piala Dunia 2026, tak Sejalan dengan Wakilnya
- Hari Terakhir PCMB, SMAN 4 Bandung Kebanjiran Aduan Soal Verifikasi Data dan Nilai TKA
- Dedi Mulyadi Siapkan Bonus Lebih Besar kepada Persib Bandung, tapi Ada Syaratnya
- Hattrick Juara, Persib Terima Rp 1 Miliar dari Dedi Mulyadi
- Abu Janda Sebut Jabar Provinsi Barbar, Dedi Mulyadi Merespons Begini
- Ungkap Kejahatan Berkedok Pocong, Kang Dedi Mulyadi Minta Warga Waspada