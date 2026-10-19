Didenda OJK, Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja Pengaruhi Penilaian MSCI

jpnn.com, JAKARTA - Sanksi denda Otoritas Jasa Keuangan(OJK) kepada tiga emiten milik konglomerat kakap Prajogo Pangestu (Barito Group), dan Franky Widjaja (Sinarmas Group), dinilai sebagai respons otoritas terhadap Morgan Stanley Capital International.

Selama ini, MSCI selaku penyedia indeks global menilai pasar saham Indonesia tidak transparan, pergerakan harga tak wajar, serta tertutupnya data kepemilikan saham di atas 1 persen.

"Langkah OJK sudah benar. Itu sinyal positif bahwa regulator mulai mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang menjadi perhatian pasar,” kata analis Doo Financial Lukman Leong, Senin (19/10).

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Sanksi administratif OJK berupa denda Rp2,1 triliun terhadap PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) yang merupakan anak usaha Sinarmas Group sektor energi, serta 2 emiten yang terafiliasi Barito Group yakni PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), tentunya pelanggarannya tidak main-main.

Misalnya, OJK menemukan manipulasi dalam perdagangan saham DSSA, serta pelanggaran aturan dalam proses penjatahan saham BREN dan CUAN, termasuk pengaburan identitas pihak terkait yang menyebabkan kepemilikan saham terkonsentrasi.

Menariknya, persoalan menjadi sensitif karena menyangkut keterbukaan mengenai kepemilikan saham, serta porsi saham yang beredar di publik, merupakan faktor penting bagi investor dalam menilai kewajaran harga, serta likuiditas suatu emiten.

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Namun, sanksi OJK ini dikenakan kepada pelaku coordinated trading, bukan untuk emitennya.

Perlu ditegaskan pula bahwa sanksi tersebut dijatuhkan kepada pihak-pihak yang dinyatakan melakukan pelanggaran terkait transaksi atau penjatahan saham, bukan berarti seluruh perusahaan atau kelompok usahanya otomatis terbukti melakukan pelanggaran,” tegasnya.