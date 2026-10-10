Didesak Fraksi Gerindra, DPRD Jambi Bentuk Panitia Khusus Bahas Masalah Karhutla

jpnn.com, JAMBI - Seluruh fraksi di DPRD Provinsi Jambi secara bulat menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut dan membahas penanganan kasus karhutla.

"Semua fraksi setuju untuk dibentuk pansus (karhutla), kita sepakat seluruh fraksi membentuk pansus," kata Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz saat memimpin rapat paripurna, Sabtu.

Keputusan itu diambil, setelah anggota fraksi Partai Gerindra Achmad Sarwani menyampaikan pandangan umum, salah satu poin yang disampaikan, pihaknya mendesak persoalan karhutla di Jambi dibahas lebih lanjut oleh legislatif.

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Sarwani mengatakan bahwa pembentukan Pansus ini merupakan hasil kesepakatan tertinggi dari seluruh fraksi di lembaga legislatif.

?"Alhamdulillah hari ini, agenda berikutnya dari semua fraksi mengirim utusan nama-nama untuk pembentukan Pansus," ungkapnya

Ia menjelaskan, nantinya fokus pembentukan Pansus Karhutla ini untuk membahas penanganan karhutla yang dampaknya semakin meluas serta mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas anak-anak sekolah, hingga sektor perekonomian.

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Menurutnya, DPRD tidak boleh diam dan harus ikut turun tangan melakukan intervensi kelembagaan untuk mengawasi penggunaan anggaran penanganan karhutla.

Mendorong penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap program pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak karhutla, termasuk koordinasi antar pemerintah daerah, instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya.