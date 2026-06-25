Didesak Mahasiswa, Ketua DPRD Sumsel Bersumpah di Bawah Al-Quran Kawal 8 Tuntutan Rakyat ke Pusat

jpnn.com - Aksi unjuk rasa digelar Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Selatan di halaman DPRD Sumsel, Rabu (24/6/2026) diwarnai momen tak biasa.

Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie secara terbuka mengucapkan sumpah di bawah Al-Qur'an sebagai bentuk komitmen untuk menyampaikan aspirasi mahasiwa ke tingkat nasional.

Ratusan mahasiswa dari berbagai Perguruan tinggi di Sumsel turun ke jalan membawa sejumlah tuntutan yang mereka nilai menyangkut kepentingan masyarakat luas.

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Mereka meminta DPRD Sumsel tidak hanya memberikan jaminan bahwa suara mahasiswa akan diteruskan kepada pemerintah pusat dan DPR RI.

Perwakilan Aliansi BEM Se-Sumsel Andri Manan mengungkapkan bahwa aksi tersebut lahir dari keprihatinan terhadap berbagai persoalan nasional yang dinilai belum berpihak kepada rakyat.

Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral sebagai agen perubahan dan kontrol sosial untuk mengawal kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyampaikan delapa tuntutan:

1. Segera sahkan RUU Perampasan Aset

2. Evaluasi Total KDMP, dan Program MBG yang Menggerogoti Anggaran Pendidikan yang diatur oleh Mandatory Spending APBN