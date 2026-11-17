jpnn.com, JAKARTA - Raffi Ahmad menanggapi soal desakan masyarakat agar dirinya mundur dari jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Hal tersebut menyusul polemik anggaran publikasi endorsement dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Terkait masalah yang kini diperbincangkan, Raffi Ahmad mengaku dirinya bukan kali pertama mendengar soal desakan seperti itu.

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Menurutnya, desakan untuk mundur kerap didengar tatkala muncul sebuah persoalan yang menyeret namanya.

"Oke, yang bilang Raffi Ahmad coba kenapa enggak mundur, ini sudah sekian kalinya setiap kali ada gunjang-ganjing, setiap ada masalah pasti arahnya ke situ," kata Raffi Ahmad di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Senin (16/11).

Suami Nagita Slavina itu menyadari bahwa jabatan yang saat ini diembannya hanya sementara.

Meski begitu, Raffi Ahmad berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

"Yang pertama, yang namanya amanah dan jabatan saya tahu ini semua hanya sementara. Dan menjadi posisi saya juga bukan posisi yang gampang," beber Raffi Ahmad.