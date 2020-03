Didiet Maulana 'Diserang' Penggemar Ria Ricis

jpnn.com, JAKARTA - Desainer Didiet Maulana mengaku sempat 'diserang' oleh penggemar Ria Ricis. Hal itu lantaran ia sempat memberikan teguran kepada Ria Ricis yang nekat syuting di tengah pandemi corona.

"Saya juga kaget ternyata followers garis matinya dia nih yang membela dia mati-matian di (kolom)," kata Didiet Maulana saat dihubungi awak media, baru-baru ini.

Menurut Didiet Maulana, komentar yang dilontarkan penggemar Ria Ricis kepadanya juga kurang baik.

"Semuanya menggampangkan virus ini. Malah ada yang menuduh saya social climber segala macam, which is I don't need that," ujarnya.

Didiet Maulana mengatakan bahwa kecaman yang dilakukannya itu sangat beralasan. Sebab, aktivitas syuting yang dilakukan Ria Ricis di pemukiman menuai protes dari warga sekitar.

Ia hanya ingin masyarakat untuk mengikuti saran pemerintah melakukan social distancing untuk mencegah penyebaran virus Corona.

"Saya ingin menyelamatkan nyawa orang di tengah pandemi yang ada sekarang. Itu (berkerumun) kan membuat kecemasan ya," jelas Didiet Maulana.

Sebelumnya, Didiet menumpahkan kekesalannya lewat unggahan di Instagram miliknya dengan menuliskan darurat empati.