Didimax Hadirkan AI Trading Assistant Gratis untuk Bantu Analisis Pasar

jpnn.com, JAKARTA - Didimax memperkenalkan AI Trading Assistant gratis tanpa token untuk membantu trader menganalisis pasar dan memahami pergerakan harga.

Perusahaan menghadirkan Didimax AI Trading Assistant sebagai inovasi berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung aktivitas analisis perdagangan.

Fitur ini dirancang agar trader dapat memperoleh informasi pasar secara lebih mudah, cepat, dan praktis.

Melalui layanan tersebut, pengguna dapat mengajukan pertanyaan mengenai kondisi pasar, strategi trading, indikator teknikal, hingga manajemen risiko.

AI kemudian memberikan penjelasan dan perspektif analisis yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan perdagangan.

Salah satu keunggulan yang ditawarkan Didimax adalah akses gratis tanpa pembelian token AI. Pengguna dapat memanfaatkan asisten tersebut untuk memperoleh penjelasan atau analisis tanpa biaya token tambahan, sehingga teknologi AI lebih mudah dijangkau trader pemula maupun berpengalaman.

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Selain AI Trading Assistant, Didimax juga menghadirkan AI Trading Signal yang dirancang untuk memberikan referensi sinyal perdagangan berbasis analisis teknologi.

Fitur ini dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi trader dalam mengevaluasi peluang dan potensi pergerakan harga di pasar.