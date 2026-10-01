Didimax Perkuat Komitmen Kepatuhan Regulasi dan Kualitas Layanan

jpnn.com, JAKARTA - PT Didimax Pialang Berjangka meraih Grade A+++ dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) pada Semester I 2026.

Penilaian tersebut menjadi catatan atas kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku di industri perdagangan berjangka komoditi.

Direktur sekaligus Direktur Kepatuhan PT Didimax Pialang Berjangka, Zulfan Syaiful Bahri, mengatakan pencapaian tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk mempertahankan kepatuhan serta meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.

Menurutnya, kepatuhan merupakan bagian fundamental dalam menjalankan kegiatan usaha.

"Bagi kami, pencapaian ini merupakan bentuk motivasi untuk terus menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah secara konsisten,” ujar Zulfan, dalam keterangannya, Kamis (1/10).

Zulfan mengatakan kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kepada regulator, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri perdagangan berjangka komoditi.

Karena itu, perusahaan berupaya menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain menjalankan fungsi sebagai Direktur Kepatuhan Didimax, Zulfan memiliki pengalaman di industri perdagangan berjangka dan komoditi sejak 2004.