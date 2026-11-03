Didimax Perkuat Literasi Trading melalui Akademi Hingga Seminar

jpnn.com, JAKARTA - Didimax terus memperkuat upaya peningkatan literasi perdagangan berjangka di Indonesia melalui pengembangan program edukasi Didimax Academy, webinar, seminar, dan live trading.

Berbagai inisiatif tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat memahami dinamika pasar keuangan, strategi perdagangan, serta pentingnya manajemen risiko dalam aktivitas trading.

Di tengah perkembangan teknologi keuangan, akses masyarakat terhadap informasi dan instrumen perdagangan semakin terbuka.

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Namun, kemudahan tersebut perlu diimbangi dengan pengetahuan yang memadai agar masyarakat mampu mengambil keputusan perdagangan secara rasional dan terukur.

Salah satu upaya yang dilakukan Didimax adalah mengembangkan Didimax Academy sebagai program pembelajaran trading secara terstruktur.

Materi yang diberikan mencakup pemahaman dasar pasar keuangan, analisis teknikal, analisis fundamental, psikologi trading, hingga strategi pengelolaan risiko.

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Melalui pembelajaran tersebut, peserta diperkenalkan pada cara menganalisis pergerakan harga menggunakan grafik, pola pasar, dan indikator teknikal.

Selain itu, peserta juga mempelajari pengaruh perkembangan ekonomi global, kebijakan moneter, inflasi, dan suku bunga terhadap pergerakan pasar keuangan. Informasi program dapat diakses melalui situs resmi Didimax Academy.