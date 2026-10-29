Didimax Tambah Prestasi Lewat Penghargaan Best Futures Companies 2026

jpnn.com, JAKARTA - Didimax meraih penghargaan Best Trading Education dalam ajang CNBC Indonesia Awards 2026 yang digelar pada Kamis (29/10/2026).

Penghargaan tersebut menambah rekam jejak perusahaan yang mencatatkan 11 penghargaan dan pencapaian sepanjang periode 2018–2026.

Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas komitmen Didimax dalam mengembangkan edukasi perdagangan berjangka, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat.

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Di tengah perkembangan industri perdagangan berjangka, Didimax menempatkan edukasi sebagai salah satu prioritas untuk meningkatkan pemahaman trader terhadap pasar, kemampuan analisis, dan pentingnya manajemen risiko.

Perusahaan menilai aktivitas trading membutuhkan pengetahuan dan kedisiplinan, bukan sekadar akses terhadap platform transaksi.

Rekam jejak Didimax mencakup penghargaan Global Banking & Finance pada 2018 dan 2020. Di tingkat nasional, perusahaan juga mencatatkan pencapaian kategori A+++ dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) pada 2023, 2024, 2025, serta dua pencapaian pada 2026.

Selain itu, Didimax menerima penghargaan dari CNBC Indonesia pada 2025, yang kemudian berlanjut dengan penghargaan Best Trading Education pada 2026.

Perusahaan juga meraih penghargaan Top Achiever dari Jakarta Futures Exchange (JFX) pada 2025 dan Kliring Berjangka Indonesia (KBI) pada 2026.