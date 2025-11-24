Didimax Vaganza 2026: Trading Dapat Emas Hingga Mobil BYD

jpnn.com, JAKARTA - Program reward tahunan bertajuk Didimax Vaganza 2026 menghadirkan hadiah yang diklaim lebih menarik. Program ini dapat diikuti seluruh nasabah Didimax hingga 31 Desember 2026.

“Program ini rutin diselenggarakan setiap tahun sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah loyal Didimax,” ujar CEO Didimax, Yadi Supriyadi, dalam keterangannya, Senin (24/11).

Yadi menjelaskan, program Didimax Vaganza 2026 menyediakan hadiah dengan total nilai mencapai miliaran rupiah. Hadiah tersebut mencakup emas hingga satu unit mobil BYD tanpa mekanisme pengundian.

“Hadiah dapat diperoleh berdasarkan jumlah lot yang dikumpulkan dari setiap transaksi. Jika syarat terpenuhi, nasabah berhak langsung mendapatkan hadiah yang dipilih saat pendaftaran,” katanya.

Sebagai broker yang dikenal dengan fasilitas edukasi trading, Didimax terus memperluas akses pembelajaran bagi masyarakat.

Program edukasi yang ditawarkan meliputi kelas offline di Bandung, webinar harian, video pembelajaran, hingga konsultasi personal. Seluruh layanan tersebut dirancang untuk memudahkan pemula memahami dasar-dasar trading.

Didimax juga menyediakan berbagai program unggulan, seperti kelas trading harian bersama mentor profesional, pendampingan personal bagi anggota yang membutuhkan bimbingan intensif, hingga komunitas trading yang aktif membahas analisis pasar dan strategi.

Perusahaan menegaskan seluruh edukasi disusun melalui kurikulum terstruktur dari materi dasar hingga lanjutan.