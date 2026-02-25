Diding Boneng Ungkap Perkembangan Renovasi Rumahnya yang Dulu Ambruk, Oh Ternyata
jpnn.com, JAKARTA - Aktor senior Diding Boneng mengungkapkan soal perkembangan rumahnya yang sempat mengalami kerusakan hingga ambruk.
Pria 75 tahun itu mengatakan rumahnya tersebut masih dalam tahap perbaikan kembali.
Dia menyebut rumahnya tersebut masih belum bisa ditinggali.
"Oh yang roboh? Iya, belum, belum bisa ditempatin. Masih di, masih pembangunan," ujar Diding Boneng di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
Pemain film 'Bisa Naik Bisa Turun' itu mengaku dirinya masih mengungsi, sementara rumahnya dalam tahap renovasi.
"Mengungsi. (Rumahnya) belum jadi," kata Diding Boneng.
Beberapa waktu lalu, dia sendiri sempat dilarikan ke rumah sakit akibat penyakit asma yang dideritanya kambuh.
Diding Boneng pun harus menjalani perawatan di rumah sakit karena sesak napas yang dirasakannya.
Aktor senior Diding Boneng mengungkapkan kondisi perkembangan renovasi rumahnya yang sempat mengalami kerusakan hingga ambruk.
