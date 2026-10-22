Didorong Investasi AI & Maraknya Akuisisi, Bisnis Investment Banking Citi di ASEAN Memelesat

jpnn.com, JAKARTA - Aktivitas merger dan akuisisi (merger and acquisition/M&A) di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN menunjukkan pertumbuhan signifikan sepanjang 2026.

Peningkatan transaksi tersebut turut mendorong pendapatan bisnis investment banking Citi di kawasan ini tumbuh 35 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Pertumbuhan tersebut ditopang meningkatnya kebutuhan pembiayaan terkait kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), ekspansi perusahaan, serta aktivitas penggalangan dana melalui pasar modal.

Berdasarkan data Dealogic, volume transaksi merger dan akuisisi di ASEAN meningkat lebih dari 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan nilai transaksi mencapai USD 140 miliar.

Sementara itu, nilai gabungan penerbitan di pasar modal ekuitas (equity capital markets/ECM) dan pasar modal utang (debt capital markets/DCM) melampaui 180 miliar dollar AS. Kedua segmen pasar modal tersebut juga mencatat pertumbuhan dengan kisaran serupa.

Di tengah peningkatan aktivitas tersebut, Citi mencatat pertumbuhan pendapatan investment banking sebesar 35 persen secara tahunan.

"Asia Tenggara memiliki posisi strategis dalam bisnis Citi secara global," kata Head of Investment Banking Citi untuk ASEAN, Matthew Nimtz, Kamis (22/10).

Sepanjang 2026, Citi terlibat dalam berbagai transaksi merger dan akuisisi di ASEAN dengan nilai total mendekati USD 20 miliar. Selain itu, Citi membantu perusahaan-perusahaan di kawasan ASEAN menghimpun pendanaan hampir 25 miliar dollar AS dari pasar modal global.