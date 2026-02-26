menu
Diduga 400 Karyawan Mie Sedaap Dirumahkan, Menaker & DPR Turun Tangan

Diduga 400 Karyawan Mie Sedaap Dirumahkan, Menaker & DPR Turun Tangan

Diduga 400 Karyawan Mie Sedaap Dirumahkan, Menaker & DPR Turun Tangan
UMK Blora 2026 disepakati naik 4,79 persen. Ilustrasi Pekerja: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Beredar informasi di media sosial sekitar 400 pekerja di perusahaan produsen Mie Sedaap dirumahkan beberapa hari sebelum memasuki Ramadan.

Namun, PT Karunia Alam Segar (PT KAS), produsen Mie Sedaap memastikan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya di pabrik di Gresik, Jawa Timur.

Human Resources & General Affairs PT Karunia Alam Segar Peter Sindaru menyampaikan kegiatan produksi Mie Sedaap berlangsung sesuai perencanaan.

“PT KAS tetap berjalan normal secara operasional dan ketenagakerjaan, tidak ada PHK maupun karyawan yang dirumahkan,” ujar Peter dikutip Kamis (26/2).

PT KAS menegaskan sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting perusahaan, sehingga perusahaan berkomitmen menjalankan praktik ketenagakerjaan sesuai regulasi yang berlaku.

Perusahaan juga menyatakan akan terus menjalankan kegiatan usaha secara terukur, mematuhi ketentuan yang berlaku.

“Serta menjaga hubungan industrial yang harmonis dalam seluruh aktivitas operasionalnya,” kata Peter.

Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya masih mendalami dugaan PHK buruh Mie Sedap PT Karunia Alam Segar (KAS) di Gresik.

