Diduga Ada 5.000 Dapur MBG Fiktif, Begini Penjelasan BGN
jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi adanya 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Program Makan Bergizi Gratis atau SPPG MBG, yang fiktif.
Dia menjelaskan bahwa saat pendaftaran SPPG, terdapat 18.955 SPPG yang mendaftar.
“Kemudian kami sisir seluruh yang dalam proses persiapan ini yang sudah lebih dari 50 hari tidak aktif, ternyata ada 6.018 yang kena rollback,” ujar Dadan.
"Apa itu rollback?, yaitu kembalinya status dari proses persiapan ke proses pengajuan,” imbuhnya.
Menurut Dadan, 6.018 SPPG itu sudah mengajukan untuk membuka produksi MBG, tetapi dinilai tidak serius dan tidak ada aktivitas lebih dari 50 hari.
“Kami identifikasi ada 6.018 yang kemudian dari proses persiapan balik ke proses pengajuan,” tuturnya.
Dari 6.018 yang terkena rollback, 2.123 di antaranya sudah mengajukan kembali dan menunjukkan bukti serta progres pembangunan.
“Sehingga naik kembali ke proses persiapan. Jadi, mereka kemudian balik lagi ke proses persiapan setelah kita rollback,” kata Dadan.
