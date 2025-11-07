menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Diduga Ada Bom Rakitan di Lokasi Ledakan SMAN 72 Jakarta

Diduga Ada Bom Rakitan di Lokasi Ledakan SMAN 72 Jakarta

Diduga Ada Bom Rakitan di Lokasi Ledakan SMAN 72 Jakarta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi. Suasana di gerbang SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara setelah ledakan, Jumat (7/11). Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu siswa kelas XI SMAN 72 Jakarta, berinisial S menyebutkan bom rakitan atau bom molotov yang ditemukan di masjid sekolah, Jumat (7/11).

Dia menyebutkan bom rakitan itu diduga dibawa oleh siswa yang kerap di "bully" atau dirundung oleh siswa lain.

"Saya menduga siswa ini ingin balas dendam dan bunuh diri. Tadi saya lihat ada tiga jenis bom dan hanya dua yang meledak," kata S.

Baca Juga:

Menurutnya, ledakan terjadi saat khutbah Jumat selesai dan akan dilanjutkan dengan Iqomah.

"Saya di selasar masjid dan tidak terkena. Baju saya kotor karena menolong teman," katanya.

Dia mengatakan orang yang ikut salat jumat di sini merupakan siswa, guru dan orang yang ada di sekolah saja.

Baca Juga:

S mengaku tidak ada tanda-tanda akan terjadi ledakan karena pada pagi hari semua berjalan baik-baik saja.

"Kami tadi ikut kegiatan Adiwiyata di pagi hari," ujarnya.

Salah satu siswa kelas XI SMAN 72 Jakarta, berinisial S menyebutkan bom rakitan atau bom molotov yang ditemukan di masjid sekolah, Jumat (7/11).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI