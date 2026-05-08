Diduga Api yang Bakar Rumah Anggota BPK Haerul Saleh Akibat Sisa Tiner
jpnn.com, JAKARTA - Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Haerul Saleh menjadi satu di antara korban kebakaran rumah di Jalan TB Simatupang, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jumat (8/5).
Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan Asril Rizal menyebut kebakaran diketahui setelah petugas mendapatkan informasi dari RT setempat.
Asril mengatakan RT setempat melihat rumah mendiang di lantai 3 sudah dipenuhi api dan asap, lalu membuat laporan ke pemadam kebakaran (damkar).
"Bapak RT langsung menghubungi petugas damkar untuk meminta bantuan," ujarnya kepada awak media, Jumat (8/5).
Setelah proses pemadaman, damkar menemukan satu orang, yakni Haerul Saleh menjadi korban meninggal dunia.
Asril menyebut pihaknya belum bisa membeberkan secara pasti penyebab kebakaran di kediaman Haerul.
"Diduga api berasal dari sisa-sisa tiner bekas renovasi rumah," tutur dia.
Anggota IV BPK RI Haerul Saleh tewas saat rumahnya di daerah Tanjung Barat, Jakarta Selatan mengalami kebakaran, Jumat (8/5) pagi.
Anggota IV BPK RI Haerul Saleh meninggal dunia akibat rumahnya terbakar yang diduga tersulut dari sisa tiner renovasi rumah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Anggota BPK RI Haerul Saleh Meninggal Dunia, Habiburokhman: Beliau Sahabat Saya
- Anggota BPK RI Haerul Saleh Tewas saat Rumahnya Kebakaran
- Bagikan Kondisi Rumah Pascakebakaran, Anisa Rahma: InsyaAllah Diganti Lebih Baik
- Anisa Rahma Ungkap Penyebab Kebakaran Rumah Orang Tuanya di Bandung
- Kelompok Perusuh Hambat Pemadaman Pos Polisi yang Dibakar di Cikapayang Bandung
- Rumahnya Dilahap Si Jago Merah, Anisa Rahma: Doakan Ya Kami Bisa Melewati Ini Semua