Diduga Cekcok dengan Pacar, Pemuda di Batam Nekat Terjun dari Jembatan 3 Barelang

Diduga Cekcok dengan Pacar, Pemuda di Batam Nekat Terjun dari Jembatan 3 Barelang

Diduga Cekcok dengan Pacar, Pemuda di Batam Nekat Terjun dari Jembatan 3 Barelang
Tim SAR gabungan melakukan pencarian pemuda yang jatuh ke perairan Bulang usai melompat dari Jembatan 3 Barelang, Kota Batam, Kepri, Kamis (19/2/2026). ANTARA/HO-Pos SAR Batam

jpnn.com, BATAM - Seorang pemuda bernama Setia Budi, 24, nekat melompat dari Jembatan 3 Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau. 

Tim SAR gabungan yang terdiri dari unsur Basarnas, Polri, dan Bakamla masih terus berupaya mencari korban yang dilaporkan hilang seusai melompat.

Hingga Kamis (19/2) malam, operasi pencarian masih terkendala cuaca buruk dan akan dilanjutkan pada hari ketiga, Jumat (20/2).

Kepala Pos SAR Batam Dedius mengatakan operasi SAR tersebut telah berlangsung sejak Rabu (18/2) pukul 20.14 WIB setelah petugas menerima laporan terkait peristiwa tersebut.

“Kami menerima laporan tadi malam terjadi kondisi membahayakan satu orang terjun ke laut dari Jembatan 3 Barelang,” kata Dedius.

Menurut informasi, saat kejadian, korban mengenakan jaket warna cokelat.

Pencarian dilakukan pada malam itu, melibatkan 15 personel gabungan serta mengerahkan rubber boat, aquaeyes, drone thermal.

“Pencarian dihentikan pukul 00.00 WIB, dengan hasil nihil (belum ditemukan). Pencarian kembali dilanjutkan Kamis pukul 07.00 WIB, tetapi dihentikan karena cuaca hujan,” ujar Dedius.

