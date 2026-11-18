jpnn.com, MUARA ENIM - Seorang pria berinisial N.A (30) diamankan petugas perusahaan setelah diduga kepergok mencuri buah kelapa sawit di areal perkebunan PTPN IV Regional 7 Kebun Suli, Kabupaten Muara Enim, Senin (16/11/2026) sekitar pukul 15.00 WIB.

Sementara dua orang lainnya berhasil kabur saat hendak ditangkap.

Kapolsek Gunung Megang Iptu Zulkarnain Afinata menerangkan bahwa pengungkapan kasus tersebut bermula ketika petugas patroli keamanan PTPN IV Regional 7 menemukan aktivitas mencurigakan di kawasan perkebunan tersebut.

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Saat berpatroli, petugas melihat tiga pria berboncengan menggunakan sepeda motor memasuki areal perkebunan. Karena curiga, petugas kemudian melakukan pemantauan terhadap aktivitas ketiganya.

"Petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap ketiga pria tersebut. Namun, hanya satu pelaku berinisial N.A yang ditangkap, kedua rekannya melarikan diri," terang Zulkarnain, Rabu (18/11/2026).

Dari lokasi kejadian, petugas mengamankan 12 Tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 300 kilogram. Selain itu, turut disita satu unit sepeda motor Honda Revo dan sebuah keranjang berbahan rotan yang diduga digunakan untuk melakukan aksi pencurian tersebut.

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Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Gunung Megang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Petugas saat ini masih mendalami perkara tersebut, termasuk memeriksa sejumlah saksi dan mengusut keterlibatan dua orang yang melarikan diri," kata Zulkarnain.